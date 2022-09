Ritorna l’Antica Sagra del Monticino a Brisighella

Dal 9 all’11 settembre ritorna l’Antica Sagra del Monticino, che accanto alle celebrazioni religiose vede anche tante iniziative e piacevoli appuntamenti organizzati dalla Pro Loco di Brisighella in collaborazione con il Comune e con le associazioni del territorio. Venerdì 9 settembre apertura della Festa con un imperdibile appuntamento musicale. L’Orchestra Corelli porterà a Brisighella la sua "Canzonissima”, una serata dedicata al meglio del repertorio della canzone italiana d'antan. Alle ore 21.00 al Teatro all'aperto di Via Spada con ingresso gratuito, un appassionante revival di grandi classici della canzone, sulle note di successi come Baciami Piccina, Il pinguino innamorato, Torpedo Blu e molti altri: un repertorio che omaggia il varietà, capace con la sua leggerezza di intrattenere divertendo e regalando momenti di piacevole spensieratezza. Sempre venerdì 9, alle 19.00, al Museo Ugonia inaugurerà la mostra “Spine Mixtape 2”, a cura di Spine produzione. Una mostra collettiva che raccoglie i lavori di nove giovani artisti del territorio, realizzati a luglio 2022 in un suggestivo open studio presso la Rocca di Brisighella.

Sabato 10 settembre dalle 20.30 una Piazza Carducci all’insegna della più vera tradizione romagnola: 49° Frusta d’Oro con la straordinaria Banda del Passatore di Brisighella e le Magiche Fruste. Tradizionale gara di Sciucaren, gara di abilità tra schioccatori con uso della frusta a ritmo di musica. Ospiti della serata i Tamburi Medioevali di Brisighella.

Domenica 11 settembre sarà festa in tutto il paese. Dalle ore 10.00 nel centro storico ci saranno mercatini di prodotti tipici e artigianato locale ed il luna park nel Piazzale della Stazione per i più piccoli. Ospite il Crame Club con auto e moto d’epoca. Spazio anche all’arte, con l’estemporanea di Pittura dell’Associazione Culturale “Pittori della Pescheria Vecchia di Cesenatico”. Gli artisti realizzeranno i loro lavori in piazza Marconi. Le opere saranno poi esposte alla Galleria Comunale della Manica il 17 e 18 settembre. La giornata sarà ravvivata dalla musica degli Assi di Cuori live band in Piazza Carducci, con animazione per bambini e famiglie. A seguire, alle 20.30 in Piazza Carducci gli “Amici di Bagnacavallo” presentano “MINA – Anna Maria Mazzini” con una serata dedicata ad una delle più grandi interpreti della canzone italiana. Ingresso offerta libera per la missione di Padre Querzani in Congo.

In via Fossa il Circolo “G. Borsi” propone il tradizionale stand gastronomico. Sabato 10 apertura ore 19.00. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Parrocchia per la Collegiata di San Michele, chiusa dal 1° agosto per problemi strutturali. Brisighella, 6 settembre 2022 Ufficio Stampa ufficio.stampa@romagnafaentina.it Domenica 11 lo stand sarà aperto dalle ore 11.30 a cura dell’associazione “Feste medioevali” in collaborazione col Circolo “G. Borsi”, gli “Amici di marina di Ravenna” e la Pro Loco di Brisighella. Il programma religioso prevede le tradizionali Solennità della Beata Vergine del Monticino, che quest’anno si terranno presso la Chiesa dell’osservanza in via Fratelli Cardinali Cicognani 37, e la S. Messa di domenica 11 settembre alle ore 10.00.

I ristoranti e i punti vendita del centro confermeranno, ancora una volta, l’alta vocazione artigianale e culinaria di Brisighella. I musei brisighellesi saranno aperti durante tutto il week end: Rocca Manfrediana venerdì ore 10.00-12.00 (apertura a cura dei Volontari Pro Loco), 16.00-18.00, sabato e domenica 10.00-12.30, 15.00-19.00. Museo Ugonia venerdì ore 15.00-22.00 (dalle 18.30 ingresso gratuito), sabato e domenica ore 10.00-12.30, 15.00-19.00. Biglietto Rocca + Museo Ugonia: 3 euro. Torre dell'Orologio sabato e domenica ore 15.00-19.00 (ingresso gratuito). Nella Galleria d’Arte Comunale, in Via Naldi, il Gruppo Foto Amatori Brisighellesi organizza, come da tradizione, una bellissima Mostra Concorso delle più belle foto dei soci partecipanti. Info: Pro Loco Brisighella tel. 0546 81166 iat.brisighella@racine.ra.it www.brisighella.org