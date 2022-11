Si gustano le bontà del territorio alla Sagra dell’ulivo e dell’olio

Domenica 27 novembre torna a Brisighella uno degli eventi più importanti per il Borgo, la 63esima “Sagra dell’ulivo e dell’olio”, che celebra i ricercati oli extra-vergine brisighellesi, il “Brisighello” D.O.P. e il raffinato “Nobil Drupa”. La sagra chiude in bellezza la rassegna novembrina delle “Quattro sagre per tre Colli”, organizzata dalla Pro Loco di Brisighella che allestirà in Piazza Marconi i mercati dei prodotti tipici, con musica e animazione, nelle altre vie e piazze del centro storico mercati ambulanti.

Nella mattinata verrà organizzata una Camminata nel sentiero dell’Olio con ritrovo e partenza davanti alla sede in Via Naldi, 2 e la presenza delle guide che accompagneranno i partecipanti in visita al frantoio di Cab-Terra di Brisighella con degustazione finale in Piazza Carducci. Durante la camminata breve sosta con visita alla Pieve del Tho.