Dolci prelibatezze alla Sagra della pera volpina e del formaggio stagionato

Continua nel mese di novembre la rassegna “Quattro Sagre per Tre Colli”, organizzata e gestita dalla Pro Loco Brisighella e dai suoi volontari. Domenica 13 novembre la protagonista della festa nel centro storico di Brisighella sarà la pera volpina, tipico frutto della Valle del Lamone, a cui sarà dedicata la “Sagra della pera volpina e del formaggio stagionato”. Nel borgo medievale si potranno così assaporare le ottime pere cotte nel vino e altre specialità tipiche. Lo stand gastronomico in via Fossa è aperto dalle 11 alle 20.