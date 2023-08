San Lorenzo e Ferragosto: due appuntamenti in riva al mare

Prezzo non disponibile

Il 10 e 15 agosto la spiaggia del Fantini Club di Cervia è pronta a far vivere in riva al mare le due serate più attese dell’estate. Due cene sotto le stelle nella magica atmosfera del Ristorante Calamàre del Fantini Club, con l’esclusiva possibilità di mangiare a piedi nudi nella sabbia, fra ulivi, palme e amache...per un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.

Giovedì 10 agosto l’appuntamento è con ‘San Lorenzo sotto le Stelle’. L’imperdibile notte dei desideri, fra sogni e romanticismo, si apre alle ore 20.30 con la cena sulla spiaggia sotto un cielo illuminato da stelle cadenti. Per l’occasione il Ristorante Calamàre propone uno speciale menù degustazione a base di pesce, al prezzo di 50 euro a persona (con la possibilità di menù alternativo, su richiesta). I posti sono disponibili solo su prenotazione. A rendere la serata di San Lorenzo ancora più spettacolare, sarà la cascata di fuochi d’artificio che dalle ore 23.00 circa illuminerà il cielo.

Martedì 15 agosto, torna invece sulla spiaggia del Fantini Club la Ferragosto White Dinner. Un'indimenticabile cena in dress code bianco nella suggestiva cornice del Ristorante Calamàre, perfetta per vivere una cena romantica sotto le stelle o una serata tra amici in riva al mare. Un’atmosfera unica sotto le stelle, resa ancora più glamour dalla luce di candele, sfere bianche luminose e giochi di luce, dove cenare con la sabbia tiepida sotto i piedi e tutto il gusto della cucina mediterranea di pesce curata dagli chef del Ristorante Calamare. Il prezzo della cena è di 50 euro a persona, con menù di pesce quattro portate o possibilità di menù alternativo su richiesta. I posti sono disponibili solo su prenotazione.