“San Pêval di segn”, tante iniziative a Massa Lombarda per celebrare il patrono

Massa Lombarda, come da tradizione, si prepara a festeggiare il proprio Patrono “San Pêval di segn”. Un calendario molto vasto e ricco anticipa e posticipa giovedì 25 gennaio. Iniziative culturali, artistiche e gastronomiche oltre a possibilità di shopping nei mercatini o negozi del centro e divertimento per bambini faranno da contorno alla festa di San Paolo. Saranno inoltre numerose le mostre di valore allestite nei luoghi culturali cittadini.

Elisa Fiori, Assessore alla Cultura del Comune di Massa Lombarda, dichiara: “L’appuntamento con le celebrazioni per il Santo Patrono rappresenta per l'intera comunità massese uno dei momenti più importanti dal punto di vista culturale, artistico e aggregativo dove si rincorrono e uniscono momenti solenni e religiosi, incontri ludici ma anche di riflessione. Ringraziamo ancora una volta il nostro tessuto associativo, elemento cardine della nostra collettività, donne e uomini capaci di rendere vivace e dinamico lo straordinario volontariato massese, di cui siamo orgogliosi, mosso da estrema sensibilità e spirito solidale.

Tutto questo contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza, profondo e aperto, dei massesi alla propria comunità, non scontato, soprattutto in questi anni così particolarmente complessi e incerti.”

Venerdì 19 gennaio presso il Circolo Massese di Piazza Matteotti, 5 alle ore 21 sarà presentato l’evento dal titolo “1974/2024 – 50 anni di “In Rumâgna” ricordo di Walter e Angela Berti” con gli interventi di Guido Neri, Ennio Iezzi e Gian Paolo Fabbri, rispettivamente direttore editoriale, direttore responsabile e curatore della rivista “In Rumâgna”.

Dal 20 al 28 gennaio presso Piazza Mazzini sarà aperto il Luna Park per bambini e famiglie.

Dal 21 al 27 gennaio, in Piazza Matteotti si terrà la 26° Sagra del Sabadone “Il dolce di San Paolo”. Lo stand gastronomico con vendita del sabadone a cura di Pro Loco sarà attivo domenica 21, martedì 23, mercoledì 24, venerdì 26, sabato 27 dalle ore 10 alle ore 13 e durante il giorno di San Paolo dalle ore 10 alle ore 19

Domenica 21 gennaio alle ore 16 presso la Chiesa Parrocchiale di San Paolo ci sarà il Concerto di San Paolo con il Coro “San Paolo di Massa Lombarda”.

Giovedì 25 gennaio è il giorno del patrono cittadino. Si parte alle ore 10.30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Paolo con la Santa Messa Solenne Celebrata da Monsignor Giovanni Mosciatti.

Alle ore 17 presso il Centro Culturale Venturini si terrà la presentazione del libro dell’autrice Maria Virginia Cardi dal titolo “Anita e Giuseppe Sangiorgi” che ruota intorno alla scuola di arazzi e ricami e alla Galleria antiquaria parlando di storie di imprenditoria e cultura delle arti dal 1893-1929.

Venerdì 26 gennaio in via Roma, 19 alle ore 11 in occasione della Giornata Nazionale della memoria e del sacrificio alpino si terrà un momento commemorativo a cura di A.N.A. Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Massa Lombarda.

Sempre venerdì, alle ore 21 presso il Circolo Massese di Piazza Matteotti, 5 avrà luogo “Da Aquileia a Roma: storia del milite ignoto” raccontato da Mauro Antonellini e la visione di un filmato.

Sabato 27 gennaio in Piazza Matteotti, Corso Vittorio Veneto e Via della Pace sarà allestito il Mercatino degli Hobbisti dalle ore 7 alle 17.

Alle 20.45 di sabato 27 gennaio alla Sala del Carmine di Via Rustici, ART LAB presenta uno spettacolo in occasione della Giornata della Memoria dal titolo “Hanno sognato la vita.”

Domenica 28 gennaio iniziativa culinaria al Centro di Quartiere Fruges di via E. Ricci dal titolo “Salutiamo insieme San Paolo”. Dalle ore 11 spaghetti allo scoglio e dalle 16:30 tombola di San Paolo con aperitivo.

Tutti i giorni fino al 31 gennaio Corso Vittorio Veneto, 55 Mercatino Mani di Donna Vendita di biancheria per la casa, vestiario e accessori a cura dell'Associazione Volontari e Amici dello IOR. Il ricavato sarà devoluto allo IOR Istituto Oncologico Romagnolo.



Mostre ed esposizioni

Come di consueto il calendario di mostre sarà molto ricco e tocca tutti i luoghi culturali massesi. Fino al 25 gennaio al Centro Culturale Venturini sarà visitabile “Manuale d’incanto”, la mostra delle illustrazioni di Alessandra Di Consoli. Il giorno di San Paolo alle ore 15, si terrà la lettura e laboratorio con l’artista.

Sempre al Centro Culturale, durante tutta la giornata del Santo Patrono sarà aperta “Nel cassetto di Venturini”, la mostra delle riproduzioni dei diplomi di Venturini digitalizzate.

Fino al 25 gennaio, presso il Centro Giovani JYL sarà visitabile “Il suono del silenzio”, l’esposizione della mostra delle illustrazioni di Candia Castellani. Durante San Paolo aperta ai seguenti orari: 10-12 15-18.

Sabato 13 gennaio alle ore 17 ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica “La storia di Giuseppe Sangiorgi e della sua Casa del Pane” al Circolo Massese. Parleranno Daniele Bassi, Sindaco di Massa Lombarda e Decio Testi, curatore della mostra. L’esposizione sarà aperta fino al 28 gennaio, nei giorni orari festivi: 15-18 20-22 e feriali 20-22 (escluso lunedì mercoledì). Il 25 gennaio 10-12 14:30-22.

Altra inaugurazione sabato 13 gennaio. Alle ore 18, presso la Sala del Carmine sarà presentata “Sovrapposizioni materiche”, la mostra delle opere dell’artista Maurizio Cervellati. L’esposizione sarà visitabile fino al 4 febbraio i seguenti giorni ai seguenti orari: venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15 alle 18, il 25 gennaio dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15 alle 19.

Dal 25 gennaio al 4 febbraio alla Sala Zaccaria Facchini ci sarà la mostra che prende il nome di “Uno scatto dal mondo” con inaugurazione giovedì 25 gennaio ore 11:30. Gli orari di apertura della mostra fotografica di Nadia Caravita, organizzata da AVIS Massa Lombarda e dal Circolo Fotografico Massese saranno dalle 10 alle 12 durante i giorni festivi.

Presso la Chiesa di San Paolo il giorno del patrono, alle 11.30, sarà inaugurata la mostra “Il vangelo secondo Giotto. La Cappella degli Scrovegni”. La mostra resterà aperta fino al 4 febbraio durante i giorni festivi 9-10 16-17 e in quelli feriali 9-12 15-17.

Dal 27 gennaio al 17 febbraio presso Centro Culturale Venturini, agli orari del centro sarà allestita la mostra “Costituzione, 12 principi fondamentali”, promossa dal Comitato Unitario Antifascista, con la curatela di ANPI sez. G. Baffè di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno.

Il calendario per i festeggiamenti di “San Pêval di segn” è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda in collaborazione con le associazioni del territorio.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp di Massa Lombarda al numero 0545 985890 o alla mail urp@comune.massalombarda.ra.it.