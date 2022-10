Sapori di Halloween: al mercato contadino arriva lo “Zucca Day”

E' in programma un "Halloween contadino" al Mercato di Campagna Amica Ravenna (via Canalazzo 59) che sabato 29 ottobre ospita lo “Zucca Day” per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio, ma anche per decorare le case. Dalle 8.30 alle 13 mostra-mercato dedicata all’ortaggio più grande del mondo che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa. L’azienda agricola Orto dei Sapori antichi di Nicoletto e Babini Pier Paolo e Nicolò” di Alfonsine presenterà diverse varietà di zucca (ornamentali e da cucinare) dispensando consigli utili per cucinarle al meglio in padella o al forno. Dalle 10 spazio ad un divertente laboratorio di intaglio per bimbi e genitori in compagnia delle agri-tutor dell’associazione PAWA di Mezzano per prepararsi al meglio alla notte delle streghe. Le famiglie potranno cimentarsi gratuitamente nella realizzazione di simpatiche o mostruose zucche di Halloween che poi saranno omaggiate a tutti i partecipanti.