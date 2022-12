Una serata di satira politica con Gene Gnocchi e 'Il Movimento del Nulla'

Sabato 10 dicembre, ore 22, Gene Gnocchi arriva al Bronson di Madonna dell'albero per presentare il suo nuovo, rivoluzionario, Movimento del Nulla. Una vera e propria convention, un monologo del comico e commentatore televisivo, dai contorni assolutamente politici e facilmente intuibili fin dal titolo. Ingresso 12 euro.

"Il Nulla. Non manterremo le promesse, ma noi ve lo diciamo prima". Come la migliore tradizione italiana insegna, il movimento nasce dalla televisione per diventare qualcosa di reale. Se il proprietario delle televisioni private è diventato premier e uno dei più grandi comici capo di uno dei movimenti più importanti, perché Gene Gnocchi non dovrebbe potersi candidare alla carica di presidente? “Lavorare meno, lavorare voi” è uno degli slogan del nuovo partito e promette tutto per arrivare al niente.

Si presenta come la “Leopolda dei poveri” e si prefigge di spazzare via tutto ciò che la pandemia e la crisi energetica non hanno eliminato fino ad arrivare ad azzerare quanto fatto fino a ora, fare tabula rasa per lasciare un foglio bianco alle nuove generazioni. È la parodia della politica di oggi, uno show politicamente scorretto che si trasforma in un vero movimento; infatti, il biglietto di ingresso darà diritto al ricevimento della tessera del partito e sarà possibile acquistare i gadget elettorali. Naturalmente non mancherà l’inno del movimento, ma ogni sera sarà il pubblico a sceglierlo attraverso una votazione ufficiale.