Se Dante non fosse giunto a Ravenna: un percorso alla scoperta del Sommo Poeta

Si svolge sabato 24 ottobre, con ritrovo alle 11, una nuova visita guidata a tema dantesco inserita nell'iniziativa Incontro a Dante - Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta.

Se Dante non avesse conosciuto Ravenna, trascorrendo qui gli ultimi anni della sua vita, la nostra sarebbe certamente una città dalla storia e dalle sembianze molto diverse. Un itinerario alla scoperta degli edifici e delle zone della città su cui le parole e la memoria del Sommo Poeta hanno lasciato il segno, dalla cosiddetta casa di Francesca alla zona dantesca, passando per la biblioteca Classense, dove visiteremo la mostra temporanea "Inclusa est flamma".

La visita terminerà al laboratorio Imad Punto Mosaico per ammirare originali mosaici a tema. Ritrovo presso Porta Sisi (via Mazzini). La visita sarà effettuata rispettando i protocolli Covid-19 e con l'ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale. In caso di maltempo la visita sarà posticipata al weekend successivo. Costo visita: 10 euro.