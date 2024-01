La storia del Senio e il suo rapporto col territorio nel secondo incontro di "Spirito e materia"

Prosegue la XXIV edizione di “Spirito e materia” con l’incontro in programma domenica 28 gennaio alle 15 presso la chiesa del Suffragio di via Trento Trieste a Bagnacavallo. Il tema del pomeriggio sarà “I fiumi non portano solo acqua. Storia, natura e agricoltura lungo l’asta del Senio”, a cura dell’associazione “Amici del fiume Senio”, che presenterà anche il volume “E la vita scorre sul fiume” di Domenico Sportelli, Gianni Marucelli e Leonardo Altieri. Poi il duo “Anima & corpo in musica” proporrà un viaggio nelle note degli anni Cinquanta e Sessanta.

Chiuderà la rassegna, domenica 11 febbraio, l’incontro dedicato al convento di San Giovanni e alla devozione dei bagnacavallesi alla Beata Vergine di Lourdes: don Ugo Facchini accompagnerà il pubblico alla scoperta di un prezioso monumento di Bagnacavallo, forse poco noto per la sua precedente vocazione claustrale, ma destinato a divenire centro di cultura e confronto per tutti. Seguirà “Sursum corda”, intermezzo musicale a cura della corale “Ebe Stignani”. L’appuntamento è sempre alle 15 presso la chiesa del Suffragio.

Gli incontri si concluderanno con il tè del pomeriggio. Ingresso a offerta libera. “Spirito e materia” è una rassegna di “musica e parole, per arricchire e rinfrancare lo spirito e per conoscere qualcosa in più anche sulla materia” promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune.