Serata disco-funk coi Funkclub

I FunkClub ritornano al San Marino Cafè di Casalborsetti il 26 agosto. In programma grandi classici pop & funk: Sade, Simply Red, Donna Summer, Diana Ross, Daft Punk, CHIC, Sister Sledge, Loredana Bertè, e molti altri artisti interpretati da musicisti esperti come Andrea "Andy Bellombrosa" Dallavalle (storico chitarrista e membro fondatore degli Skiantos), Massimo Testa (tastierista per Vinicio Capossela, Paolo Conte, Vasco Rossi), Enrico Giuliani (basso) e Carlo Cavazzoni (batteria) e cantati dalla splendida voce di Emanuela Lodi.