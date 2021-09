Si brinda con i "Calici di Romagna": due serate di musica e degustazioni

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Venerdi 17 e sabato 18 settembre, dalle ore 19, il parco Primieri di Fusignano ospita il nuovo evento targato "Calici di Romagna". Con il presupposto di valorizzare i prodotti della nostra Regione viene allestito uno stand gastronomico dove sarà possibile degustare i vini romagnoli insieme a prelibatezze come: fritto di pesce, arrosticini con patate, piadina romagnola, polenta con ragu e primi piatti. Protagonisti i vini prodotti dalle cantine locali da Cesena fino ad Imola che, dalle 19, offriranno un'occasione per degustare responsabilmente e per trascorrere una serata all'insegna del divertimento.

A far da contorno all'evento enogastronomico venerdì alle 19 si tiene l'esibizione di ginnastica ritmica con Progetto Ritmica Romagna, mentre alle 20,30 musica con Dj set. Sabato dalle ore 20,30 invece musica dal vivo con Martina Maccolini.