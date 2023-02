Si parla di gioco compulsivo con lo spettacolo "Partita aperta"

Sabato 25 febbraio 2023, alle ore 21.00, presso il Teatro comunale di Russi (via Cavour 10) arriva lo spettacolo “Partita Aperta – il modo più sicuro di ottenere nulla da qualcosa”, parte del progetto di sensibilizzazione al gioco d'azzardo patologico promosso da Ausl Romagna che vede come capofila il Comune di Ravenna.

L'opera, scritta, diretta e interpretata dalla compagnia teatrale femminile Anime Specchianti, (composta da Martina Cicognani, Francesca de Lorenzi, Giorgia Massaro e Chiara Nicastro) si propone di trasmettere al pubblico i meccanismi che vincolano i giocatori compulsivi, far conoscere come superarli e come cercare le opportunità per chiedere aiuto. Lo spettacolo, che porterà lo spettatore a vivere un percorso attraverso gli stati d’animo e le emozioni che provocano la dipendenza, sarà seguito da un dibattito con il pubblico tenuto dalla Psicologa Dott.ssa Chiara Pracucci e dai responsabili dei servizi dedicati dell'Azienda Ausl.

Gli incontri con la Psicologa e con ex giocatori patologici hanno permesso alle attrici di interpretare al meglio le dinamiche che solitamente portano ad essere incapaci di resistere all’impulso di inserire monete nelle slot machine o tentare la fortuna nelle scommesse. Da questo lavoro è nata la considerazione che tutti siamo potenziali giocatori e che una importante forma di prevenzione è proprio essere consapevoli di questi meccanismi.

"Il gioco d’azzardo patologico è un allarmante fenomeno sociale che richiede un impegno condiviso tra le realtà territoriali – afferma Monica Grilli, assessora alle politiche sociali del Comune di Russi – perciò l'Amministrazione comunale è fiera di aderire a questo progetto di sensibilizzazione che stimola il dibattito e la formazione su questa tematica, identificando le cause ed il modo in cui le persone che ne soffrono si comportano".