Si realizza una scatola da collezione al “Conchigliamo Summer Lab”

Proseguono sui lidi ravennati gli appuntamenti con il “Conchigliamo Summer Lab”, il laboratorio per ragazzi dedicato alle conchiglie, ideato e curato da Delio Mancini. Mercoledì 12 luglio alle 9.30, Mancini sarà a Marina Romea, al bagno Corallo, con il suo laboratorio unico nel suo genere: nel quale i ragazzi partecipanti faranno l’osservazione, la pulizia e la sistemazione delle principali specie di conchiglie dell’Adriatico, realizzando una scatola da collezione che ogni bambino porterà a casa. Un modo per imparare a conoscere, amare e rispettare il mare. Per prenotarsi al laboratorio, tel. 351 5959667