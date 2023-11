Si viaggia tra rock e psichedelia con "The Warlocks"

Giovedì 16 novembre, ore 21.30, arrivano The Warlocks al Bronson di Madonna dell'albero. Formatisi nel 1999, i The Warlocks producono un muro di suono implacabile e ipnotico che suggerisce una collisione tra la psichedelia classica, il krautrock e i Velvet Underground. Il frontman Bobby Hecksher è cresciuto nelle paludi di Tampa Bay, in Florida, ma si è trasferito a Los Angeles all’età di 16 anni dove ha presto trovato spiriti affini. The Warlocks sono una delle più incensate acid rock band statunitensi, lisergici e potenti come dei Grateful Dead alle prese con delle cover dei Black Sabbath. La band presenterà ai fan italiani il suo nuovo album, In between sad, appena uscito via Cleopatra Records. In apertura Dion Lunadon, che il pubblico ravennate ha conosciuto al festival Beaches Brew del 2023. Ingresso 15 euro.