Soavi Armonie: la pianista Sara Cianciullo tra le note di Beethoven e Prokofiev

Continua Soavi Armonie, la rassegna di musica colta del MIC Faenza realizzata in collaborazione con la Scuola di Musica Sarti di Faenza per la direzione artistica di Donato D’Antonio. A Beethoven, Mendelssohn e Prokofiev è dedicato il concerto di domenica 4 dicembre (ore 11.15) della pianista Sara Cianciullo.

Sara Cianciullo, di origini campane, laureata in filosofia e diplomata al conservatorio, è musicista professionista. Come solista e in formazione stabile di duo pianistico; approfondisce il linguaggio della musica contemporanea: collabora con la classe di composizione del M. Gianvincenzo Cresta in qualità di pianista realizzando in concerto “prime esecuzioni assolute” per formazione cameristica (flauto e pianoforte, flauto viola e pianoforte) e per pianoforte solo. Coniuga le sue competenze di musicista e umanista prendendo parte attiva in conferenze di musica e filosofia sia in qualità di pianista che di relatrice. Ingresso: 7 euro.