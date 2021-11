Sonorità sorprendenti tra sax, voce e beatbox: sul palco arriva Derek Brown

Venerdì 12 novembre il festival Ravenna Jazz approda al Cisim di Lido Adriano per il primo di due concerti che si terranno nel locale della costa ravennate. Sul palco, alle ore 21:30, salirà lo statunitense Derek Brown, al quale la definizione di sassofonista va decisamente stretta. Brown infatti è anche cantante e, soprattutto, combina tecniche sassofonistiche e vocali per creare sonorità e fraseggi sorprendenti. Biglietti: prezzo unico euro 12 (tessera AICS obbligatoria euro 5).

Nato nel 1983, cresciuto nel Michigan e trasferitosi poi in Texas, Derek Brown è ora di base a Chicago, nella cui scena musicale lo si può intercettare all’interno di numerose band, senza esclusione di generi: jazz, pop, funk, fusion. Intensa è anche la sua attività in tour, che lo ha portato in giro per il mondo. Il suo esordio in Italia è avvenuto all’interno dell’edizione 2018 di Crossroads, con un progetto talmente originale da meritare l’ennesimo invito: il salto di qualità di questo inconsueto sassofonista è stata infatti l’ideazione di “BEATBoX SAX”, col suo approccio assolutamente innovativo allo strumento d’ottone. Sul web in poco tempo è diventato una star, con oltre 40 milioni di visualizzazioni dei suoi sorprendenti videoclip, oltre che dei tutorial didattici che realizza a cadenza settimanale.

Utilizzando sia tecniche note (slap tongue, respirazione circolare) che procedimenti del tutto inusuali (inclusa una peculiare forma di vocalizzazione derivata dal beatbox che si innesta tra i fraseggi del sax), dà vita a una musica coinvolgente e fuori da ogni schema, fresca e ricercata. Assolutamente senza ricorso all’elettronica: immaginate un Bobby McFerrin col sax al posto del microfono…