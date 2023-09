Un doppio live per sostenere le aziende agricole colpite dall'alluvione

Domenica 17 settembre, dalle ore 18, al Ristorante Il Canterino in via Ripe Di Bagnara 4 a Villa San Martino di Lugo si tiene il primo evento del progetto "SOStenersi". In programma la presentazione delle aziende alluvionate, l'esibizione di alcuni cantanti, cena e concerto di due band, passando dalla musica italiana alle cover dei Nirvana.



Il progetto "SOStenersi" ha come obiettivo sostenere le aziende agricole italiane in difficoltà dopo l'alluvione del maggio scorso. Successivamente il progetto sarà anche a sostegno delle aziende agricole nell'eventualità di altri disastri sia climatici sia di altra natura. Il progetto "SOStenersi" mira a diventare una rete nazionale di team regionali che coordineranno l'organizzazione degli eventi a scopo di raccolta fondi per queste aziende.



Cena: 30 euro. Prenotazione al 3489113371 - noi.con.ippocrateorg@gmail.com - ilcanterino2022@gmail.com