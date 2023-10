"La spaghettata che non c'è": gusto, beccaccino e musica per il cambio dell'ora

Torna per la quarta edizione "La spaghettata che non c'è". Un appuntamento goloso in occasione del passaggio da ora legale a ora solare che si tiene nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre: la Pro Loco di Marzeno propone al Circolo Arci Marzeno una spaghettata che si tiene dalle ore 2.00 alle ore 3.00, proprio nel momento del cambio di orario. La serata parte già alle 22 di sabato con la "Maratona del Beccaccino" e con il dj set. Tutto in attesa della spaghettata, al costo di 15 euro ciascuna. E chi si presenta in pigiama avrà diritto a un drink gratuito.