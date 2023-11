Spazio al teatro contemporaneo con lo spettacolo "Tu non sei il tuo lavoro"

Indirizzo non disponibile

La rassegna Teatri d’Inverno, che il Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia dedica alle espressioni della drammaturgia contemporanea, prosegue mercoledì 6 dicembre alle ore 21 con Tu (non) sei il tuo lavoro, una nuova produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri diretta da Sandro Mabellini e interpretata da Maria Lomurno e Francesco Patanè. Il testo di questo spettacolo è stato commissionato a Rosella Postorino (Premio Campiello 2018 con Le assaggiatrici e finalista Premio Strega 2023 con Mi limitavo ad amare te) dal Napoli Teatro Festival.

Sul palcoscenico, il cortocircuito di una coppia: Lei che è il suo lavoro, e Lui che, senza lavoro, rischia di essere “niente”. Entrambi sono alle prese con master-truffa, ritmi impossibili, affitti che incombono e contratti a tempo determinato. Estremi opposti di una generazione in lotta per il proprio futuro, le loro esistenze sono destinate a intrecciarsi e accarezzarsi, pur davanti allo spettro di una gravidanza non programmata. Biglietti: 10 euro (intero); 5 euro (under29).