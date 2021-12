Spazio alla cultura brasiliana con i Lua Nova Trio

Indirizzo non disponibile

Sabato 18 dicembre ancora muscia live al Mama's club di Ravenna. Alle 21.30, in sostituzione dei Tona Libre, per imprevista e improvvisa indisponibilità, arriva il trio Lua Nova. Lua Nova Trio è composto da tre musicisti che si sono incontrati con la comune e sincera passione per le variegate espressioni della musica e della cultura brasiliana. Con un live che unisce energia e profondità i Lua Nova omaggiano i grandi protagonisti della MPB (musica popular brasileira) e propongono brani dal repertorio degli afro-sambas, della bossa nova, della musica d'autore, accostando i pezzi più famosi ai tanti altri generi da scoprire e apprezzare. Vinicius de Moraes, Baden Powell, Jacinto Silva, Gilberto Gil, Tom Jobim, Chico Buarque, Elis Regina... sono solo alcune delle voci che narrano la bellezza e le contraddizioni del Brasile di ieri e di oggi. Ingresso 10 euro.