Spettacoli, escape room e zombie walk: un Halloween da brivido nel centro di Cervia

Tornano mostri e brividi nel centro di Cervia in occasione della festa di Halloween. Dal 30 ottobre al 2 novembre prende corpo il programma di Halloween Cervia 2021 tra spettacoli e divertimenti, mercatini ed escape room che si svolgono in piazza Garibaldi e in altri luoghi del centro storico. Un vero e proprio percorso horror con tanto di trucco cinematografico e l'emozionante zombie walk.