A Russi in scena gli "Amanti" di Ivan Cotroneo

Amanti è il titolo della commedia che ha per protagonista Massimiliano Gallo in programma al Comunale di Russi martedì 5 marzo (inizio ore 20.45). Insieme a Fabrizia Sacchi, Gallo è l’interprete del primo lavoro teatrale di Ivan Cotroneo, regista televisivo e cinematografico, conosciuto al grande pubblico per aver creato e sceneggiato serie televisive originali tra cui Tutti pazzi per amore e La compagnia del cigno.

Amanti è una storia in due atti sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile e in definitiva sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. Interpretato nei ruoli protagonisti da volti noti e amati del teatro, del cinema e della televisione, lo spettacolo procede tra incontri clandestini, verità e menzogne, equivoci, imbrogli, passi falsi. Fino a quando qualcosa stravolge tutti gli equilibri già precari.

Orari biglietteria: martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12; mercoledì dalle 17.30 alle 19.30. È attiva anche la vendita on line sul circuito Vivaticket (www.vivaticket.com).