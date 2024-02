Uno dei più grandi mentalisti italiani "torna" a casa: due spettacoli nel ravennate di Francesco Tesei

Dopo i successi dei precedenti show Mind Juggler, The Game e Human, Francesco Tesei, tra i più grandi mentalisti italiani, torna in Romagna, sua terra d’origine, per la chiusura della tournée del suo nuovo spettacolo "Telepathy", in scena venerdì 1° marzo alle ore 21 al Teatro Goldoni di Bagnacavallo e sabato 2 marzo alle ore 21 al Teatro Masini di Faenza.

In quanto mentalista, Francesco Tesei ha sempre provato a “leggere il pensiero” delle persone, una capacità spesso descritta con la parola “telepatia”. In anni recenti, però, abbiamo vissuto il concetto di distanziamento sociale come assoluta priorità. È quindi particolarmente importante e attuale tornare al significato etimologico della parola: tele-pathos, che significa – dal greco – “passione condivisa a distanza”. Con questo nuovo spettacolo il mentalista spera di accorciare le distanze tra le persone, tornando a giocare con interazioni fondate sulle parole ma anche sui gesti, azioni, respiri e sorrisi.

Biglietti e informazioni

Teatro Goldoni a Bagnacavallo

Biglietti: 27 euro (I e II settore); 20 euro (loggione). Diritto di prevendita: 1 euro.

Prevendite: da giovedì 29 febbraio dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Goldoni.

Prenotazioni telefoniche (0545 64330): giorni feriali dalle ore 11 alle ore 13.

Biglietti online: Vivaticket

Info: 0545 64330 e www.accademiaperduta.it



Teatro Masini a Faenza



Biglietti: 27 euro (Platea e Palchi); 20 euro (Loggione).

Prevendite: da venerdì 1 marzo dalle ore 10 alle ore 13.

Prenotazioni telefoniche (0546 21306): giorni feriali dalle ore 11 alle ore 13.

Biglietti online: Vivaticket

Info: 0546 21306 – www.accademiaperduta.it