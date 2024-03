Spettacolo per bambini alla scoperta di un Pinocchio "viaggiatore"

Prosegue, domenica 24 marzo alle 16, al Teatro Socjale di Piangipane, la rassegna "La Stagione dei Teatri - Famiglie e Scuole dedicata al pubblico più giovane". Lo spettacolo proposto è di Drammatico Vegetale e ha per titolo Pinocchio in 7T ed è consigliato dai 5 ai 10 anni, con una durata 40 minuti. Il burattino di Collodi attraversa sette teatrini, caratterizzati dall’animazione di varie tecniche di teatro di figura e videoproiezione, per inseguire un destino che lo porterà a trasformarsi in bambino. Gli spettatori entrano così in sette mondi diversi che scandiscono altrettante parti del testo.

Il testo sarà in replica il giorno successivo per le scuole.Uno spettacolo di Pietro Fenati, con Fenati, Elvira Mascanzoni, scenografia e figure di Fenati e Mascanzoni, al violoncello Jenny Burnazzi, chitarra Andrea Carella, luci e audio Alessandro Bonoli, organizzazione William Rossano e Sara Maioli.

Ingresso unico 5 euro. Biglietti in vendita su ravennateatro.com e da un'ora prima dello spettacolo direttamente al Teatro Socjale.