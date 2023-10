Spettacolo e rievocazione storica per celebrare l'anniversario della Liberazione a Cervia

Cervia si prepara a festeggiare i 79 anni della sua Liberazione. Sabato 21 ottobre alle ore 8.30 si tiene la deposizione delle corone sui cippi del territorio cervese. Alle ore 16.00 nella Sala Rubicone.apertura della Mostra “Omaggio alle donne della Resistenza” di Lucie Cernicova. La mostra rimarrà aperta fino al 2 novembre tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00. Domenica 22 ottobre dalle ore 10 alle ore 15 in Piazza Garibaldi torna la grande rievocazione storico didattica della “Liberazione di Cervia” con veicoli e mezzi risalenti alla seconda guerra mondiale ed equipaggi d’epoca a cura dell’Associazione “Gotica Romagna”. Alle 10 fanno ingresso in piazza i veicoli e mezzi risalenti alla seconda guerra mondiale con equipaggi d’epoca. Il ritrovo della colonna sarà però dalle ore 7.00 alle ore 9.00 a "La Casina" a Tagliata di Cervia nel Parco dei Gemelli, con colazione a buffet offerta dalla Proloco Riviera dei Pini. L'ingresso in Cervia vedrà protagonisti mezzi dell'epoca come cingolati, corazzati, ambulanze, jeep, moto. I

noltre è prevista una suggestiva ricostruzione narrata degli accadimenti storici durante l'ingresso dei figuranti e dei veicoli che sosteranno in Piazza Garibaldi per la mostra al pubblico. L’Associazione “Gotica Romagna” si occupa di attività di ricerca, tutela, promozione e valorizzazione dei siti e dei manufatti d’interesse artistico e storico presenti sul territorio, risalenti al periodo dell’ultimo conflitto mondiale di interesse, e di promuovere eventi a scopo didattico e culturale per la conservazione della memoria storica. Ad accogliere la sfilata, ci sarà il tradizionale Concerto del Corpo bandistico “Città di Cervia”. Alle ore 10,30 si terrà il Corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico. Alle 21 al Teatro comunale “Walter Chiari” si chiude con lo spettacolo teatrale “Esperando” di e per la regia di Michele Zizzari. Un’opera teatrale ispirata al teatro dell’assurdo in chiave ironica e satirica sui temi dell’esistenza. A cura del Gruppo Teatro dal Basso.