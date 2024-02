David Riondino "interroga" Dario Vergassola sul palco su Madame Bovary

Prosegue la rassegna "Conselice guarda al futuro" al Centro Civico Gino Pellegrini di Piazza Foresti 25, sabato 24 febbraio alle 21, con gli attori David Riondino e Dario Vergassola in "Riondino accompagna Vergassola a incontrare Flaubert". Testi, interpretazione e regia di David Riondino e Dario Vergassola, produzione Mismaonda.

Un'insolita lettura comica del capolavoro di Flaubert “Madame Bovary”. Cosa hanno in comune un artista fantasioso e surreale come David Riondino, un comico dissacrante come Dario Vergassola e lo scrittore francese Gustave Flaubert? Vergassola e Riondino immaginano che, davanti all’analfabetismo di ritorno che a detta di molti affligge l’Italia, il Ministero della Cultura lanci un'insolita campagna nei teatri, affidata ad attivisti organizzati nelle minacciose Brigate Culturali, con l’obiettivo di alzare il livello medio degli attori di cabaret.

Un comico scelto a caso tra i più ignoranti in letterature classiche verrà pubblicamente torturato in scena sotto forma di interrogatorio-lezione su un classico fondamentale dell’800: Madame Bovary di Flaubert. Il sorteggio organizzato dal Ministero ha estratto un nome: Dario Vergassola. Costui si è particolarmente distinto, tra molti, per il livello da bar della propria estetica.

Trascinato sul pubblico palcoscenico, viene sottoposto da Riondino a un interrogatorio su Flaubert e la letteratura dell’Ottocento. Constatato che poco o nulla ne sa, il Vergassola viene sottoposto alla pena di ascoltare la storia di Emma Bovary, che Riondino legge e illustra. Ovviamente lo farà a modo suo, portando in scena della Bovary di Flaubert quei passaggi e quei momenti che sono ancora di grande attualità.

Prenotazioni telefoniche al numero 371.5318963 (ore 11-13 e 17-19) o via mail a biglietteriateatroconselice@gmail.com. Informazioni al Teatro La Bottega del Buonumore APS: numero 353.4045498 e Online su vivaticket. Biglietto intero 16 euro, ridotto 14 euro, ridotto speciale ai residenti 13 euro. Biglietteria aperta al Centro Civico di Conselice sabato 24 febbraio dalle ore 19 alle 21. La rassegna è realizzata grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale di Conselice e il Teatro La Bottega del Buonumore APS con la direzione artistica di Davide Dalfiume.

Per informazioni https://www.facebook.com/stagioneteatroconselice/ e i siti: www.labottegadelbuonumore.it e www.comune.conselice.ra.it.