Sulla spiaggia ravennate arriva il Festival internazionale del gonfiabile

Tanto divertimento sulle spiagge di Punta Marina dove il 24 luglio si terrà il Festival internazionale del gonfiabile. Organizzato dal Marina Family Village e dell’Adriano Family Camping Village di Punta Marina, l'evento è aperto a tutti, sia agli ospiti dei campeggi che a coloro che decideranno di trascorrere nella cornice del Dolcevita Beach Club una giornata al mare.

Protagonisti dell'appuntamento sono i gonfiabili, comodi per lasciarsi cullare dalle onde del mare e dalle forme più bizzarre, sono per eccellenza tra i simboli di una vacanza al mare all’insegna del divertimento e del relax. L'evento prevede un vero e proprio contest aperto a tutti gli appassionati che dovranno cimentarsi in 3 diverse prove per guadagnare la vetta del podio: si inizia con una sfilata sulla passerella posta sulla battigia portando con sé il proprio gonfiabile, possibilmente gigante e dalla forma esclusiva ed originale, segue la presentazione del proprio gonfiabile e, a coronamento dell'intera performance, si chiude con una prova di freestyle in mare. Una giuria decreterà i vincitori.

Il primo classificato assoluto si aggiudicherà una vacanza in una delle strutture Club del Sole, al primo e al secondo di ogni categoria saranno consegnati diversi premi. Le forme più diverse dei gonfiabili saranno raggruppate in 4 categorie – da quelle dedicate agli animali passando per quelli che richiamano il segmento food&beverage o il tema tropicale, fino alla più storica e artistica fascia “art&vintage”, con icone pubblicitarie e personaggi d’animazione del passato, saranno le protagoniste indiscusse della manifestazione per uno spettacolo tutto da vivere e raccontare.

La giornata del 24 luglio sarà totalmente dedicata al divertimento con attività sin dalla mattina: dalle 10 alle 17 saranno allestite un’area kids e un’area selfie per immortalare tutti i momenti della giornata; dalle 17 alle 18.30 è in programma la sfilata dei partecipanti e poi, dalle 18.30 alle 19, il momento clou, quello che premierà i vincitori di questa competizione unica. Dopo aver decretato i più originali e bei gonfiabili, spazio alla musica e al ballo con il Dj Paolo Pellegrino.