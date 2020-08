Street food di qualità, birre e prodotti tipici con il "Mercato Europeo"

Da giovedì 27 a domenica 30 agosto appuntamento in viale Virgilio a Lido Adriano con il Mercato Europeo di Anva Confesercenti.

L'evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di un mercato artigianale ricco di cultura e storia, con prodotti tipici del territorio. Grande spazio verrà dato ai prodotti tipici, valorizzando la cultura del cibo, la sostenibilità e l’educazione a km 0.

Ci sarà spazio anche per lo street food di qualità, con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze italiane ed europee. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali, in una vera e propria "food e drink experience".

Orario : 10.00/24.00 con ingresso gratuito.