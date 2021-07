Stuart Braithwaite, leader dei Mogwai, live all'Hana-Bi

Hana-Bi è pronto ad accogliere uno degli artisti più poliedrici e affascinanti del panorama musicale mondiale. Sotto la tettoia arriva infatti Stuart Braithwaite. Leader, cantante e chitarrista della band che ha cambiato la storia del post rock mondiale, gli scozzesi Mogwai, porterà sul palco un mix di chitarre, elettronica e cantautorato.

Durante l'evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall'emergenza Covid. Gli accessi all'evento saranno garantiti fino a esaurimento dei posti a sedere. Chi prenota al ristorante, potrà riservare anche il suo posto in platea.

Stuart Braithwaite, classe 1976, è il leader, cantante e chitarrista della band che ha cambiato la storia del post rock mondiale, gli scozzesi Mogway. Cresciuto ascoltando The Cure, Joy Division e The Velvet Underground, la sua passione per la musica lo ha portato da sempre a sperimentare nuovi suoni e melodie. È proprio questa sperimentazione continua che lo ha consolidato negli anni come uno degli artisti più poliedrici ed affascinanti del panorama musicale mondiale.

Lo stile di Braithwaite è un sapiente mix di chitarre, elettronica e cantautorato in un sound intimo ma comunque memore del rock delle sue precedenti esperienze musicali.



Stuart Braithwaite

martedì 3 agosto 2021



Bagno Hana-Bi

Viale della Pace 452g – Marina di Ravenna (Ra)

inizio ore 21.30

ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere



Ristorante aperto a cena

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141

www.bronsonproduzioni.com