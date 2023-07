Tagliatelle 'no limits' e altre bontà romagnole alla Festa dell’Unità di Villa Prati

Da giovedì 27 a domenica 30 luglio torna la Festa dell’Unità di Bagnacavallo, a Villa Prati, presso la Cà di Pré. La Festa partirà giovedì 27 luglio con l’ormai tradizionale serata delle Tagliatelle 'no limits', una formula “all you can eat” che è diventata ormai una tradizione e un appuntamento fisso per i buongustai della zona. Venerdì 28 e sabato 29 confermate le due serate all’insegna del pesce: venerdì nuovo menù con cozze, sarde, spiedini e strozzapreti con ragù dell’Adriatico; sabato invece menu ormai consolidato che vede come protagonisti l’antipasto freddo di pesce, i tagliolini alla marinara e “sua maestà” il misto fritto. Domenica 30 tradizionale conclusione con la serata romagnola, con i famosi e richiestissimi cappelletti di Villa Prati e la carne ai ferri. L’apertura dello stand gastronomico è prevista per le ore 19.00 tutte le sere. E’ sempre possibile anche l’asporto.