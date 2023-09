Talk e concerti per celebrare il cavallino rampante con la 'Italian Motor Week'

Lugo, città dei motori che fa parte dell'omonima associazione creata in seno ad Anci, è pronta a celebrare la Italian Motor Week con tanti altri comuni italiani dove in questi giorni si tengono convegni, manifestazioni, visite guidate e eventi speciali. Giovedì 14 settembre l'appuntamento è d'eccezione perché, alle 18:30 nel cortile della Rocca Estense, si terrà un dialogo sulla storia del cavallino rampante -da Francesco Baracca a Enzo Ferrari- con ospiti estremamente qualificati. Gian Carlo Minardi, il fondatore dell'omonimo Team di Formula 1 e Luca Dal Monte, responsabile delle relazioni estere della Ferrari negli Stati Uniti e poi della Maserati, ora scrittore e massimo biografo di Enzo Ferrari (Ferrari Rex nel 2016 e Ferrari presunto colpevole nel 2023) sono le sue ultime pubblicazioni dialogheranno con il capo di Gabinetto del Comune Gabriele Montanari.

La serata prosegue con due appuntamenti musicali in piazza Baracca: alle 21 Lacosta, Don Antonio in concerto e presentazione del nuovo disco. Un'occasione davvero speciale per ascoltare le sonorità del musicista (artista a tutto tondo) che ha girato tutto il mondo ma ha forti radici romagnole, vive a Modigliana ed è nato a Faenza. Al termine, dalle 22.30, un altro scatto sonoro: Manticora ovvero Carolina Martines djset con Giovanni Lami in concerto. Durante la serata proiezione di "Museo Baracca, museo città" un video di Guido Garotti e Luca Nostri. Mentre la piazza sarà avvolta da queste sonorità e da queste immagini, sarà possibile visitare in nottura la mostra Come un'onda, come in volo [1923-2023] 100 cavalli per Francesco Baracca, al primo piano del palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, in piazza Baracca 24.