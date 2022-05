Tante bancarelle da scoprire con "Porto Fuori in Fiera"

Il Comitato Cittadino e le Magline di Porto Fuori organizzano per domenica 22 maggio la manifestazione "Porto Fuori in Fiera". Il programma prevede l’esposizione di bancarelle per il riuso, l’hobbistica, produttori e creativi dalle ore 9 alle 18,30 in Piazza dell’Incontro a Porto Fuori (nei pressi della farmacia). Durante la giornata vi sarà una lotteria gratuita con estrazione di premi.