Tante bancarelle in piazza per la Fiera di Pasqua

Dopo due anni, domenica 10 aprile, torna a Lugo la Fiera di Pasqua, il mercato domenicale (non alimentare) che precede la festività e anima la città per dodici ore, dalle 8 alle 20. Nel 2020 e nel 2021 le restrizioni per il contenimento della pandemia del coronavirus non hanno permesso questo tradizionale appuntamento che, come sempre, si svolgerà nel centro di Lugo con una novantina circa di attività presenti.