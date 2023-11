Tante iniziative in Bassa Romagna per la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia

In occasione del 20 novembre, giornata internazionale dei diritti all'infanzia, il Centro per le famiglie e i Servizi educativi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna presentano una programmazione itinerante ricca di attività, laboratori, concerti e incontri dedicati ai bambini alle loro famiglie.

Si tratta di attività per promuovere l'educazione all'aria aperta, mettendo al centro l'importanza del riutilizzo del materiale di recupero e naturali come strumenti di apprendimento e di espressioni artistiche e creative. Focus principale sarà anche la messa in gioco del proprio corpo come strumento potente di comunicazione, grazie a pratiche di yoga e attività esperienziali.

Nello specifico, sono in programma dal 15 novembre al 2 dicembre laboratori e attività all'interno dei Servizi educativi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nei territori di Cotignola, Bagnara, Massa Lombarda, Alfonsine, Bagnacavallo, Villanova di Bagnacavallo, Lavezzola, Sant'Agata sul Santerno e Voltana.

Per quanto riguarda le attività e gli incontri aperti a tutti, a Fusignano domenica 19 novembre alle 10 colazione in musica con il gruppo musicale Capra & Cavoli.

Lunedì 20 novembre alle 17 al Centro per le famiglie in viale Europa 128 a Lugo letture dedicate a famiglie e bambini a partire dai due anni, a cura di Alfonso Cuccurullo dal titolo «Storie a fil di voce».

Mercoledì 22 novembre alle 17 all'auditorium «Arcangelo Corelli» di Fusignano uno spettacolo di burattini, a cura de «I burattini di Massimiliano Venturi» dal titolo «Le avventure di Fagiolino e Sganapino».

Venerdì 1 dicembre al Centro per le famiglie a Lugo è previsto «Canto post nascita», un intervento della musicoterapeuta Mara Luzietti con un appuntamento musicale dedicato ai bambini dagli 0 ai 10 mesi.

A Conselice sabato 2 dicembre alle 10 ci sarà una pratica di yoga per bimbi, a cura di Laura Rambelli, nel nuovo centro civico «Gino Pellegrini» in piazza Foresti.

Il calendario completo delle iniziative è disponibile sulla pagina Facebook «Centro Per le Famiglie - Unione dei Comuni della Bassa Romagna» e sul sito www.labassaromagna.it.

Gli appuntamenti sono tutti gratuiti con iscrizione obbligatoria. I laboratori saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi al Centro per le famiglie al 366 6156306, oppure scrivendo a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.