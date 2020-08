Tante opere in mostra nella collettiva “Racconti di fine estate”

Da martedì 25 agosto fino al 19 settembre, Simultanea Spazi d’Arte propone la mostra “Racconti di fine estate” alla galleria “Arte & Vacanze” del Terme Beach Resort di Punta Marina, lo spazio curato da Andrea Petralia in collaborazione con mecenate.online.

Simultanea Spazi d'Arte, associazione artistico-culturale nata a Firenze nel 2011 e diretta dalle storiche e critiche d’arte Roberta Fiorini e Daniela Pronestì, propone in questa occasione artisti, italiani e stranieri, con i quali collabora da sempre, ciascuno nella propria peculiare espressività e tecnica in ambito pittorico e fotografico, in un percorso che va dal realismo all’astrazione gestuale e materica, passando dalle tecniche tradizionali ad opere più sperimentali e polimateriche. Alla figura umana e al paesaggio fanno da controcanto lavori maggiormente concettuali che spaziano dalla trasposizione in chiave astratta di suggestioni naturalistiche a vere e proprie composizioni dedicate alla tematica ambientalista.

L'approccio ad una pluralità di linguaggi artistici ha da sempre contraddistinto la vocazione associativa di “Simultanea”, che si propone di dar voce alla creatività in tutte le sue forme e declinazioni per offrire, come in questa mostra, un panorama estetico e concettuale di grande suggestione visiva e motivazione cognitiva.

Gli artisti in mostra a Punta Marina sono Simonetta Fontani, Alessandro e Jacopo Gori, Francesca Guetta, Nicole Guillon, Roberto Loreto, Franco Margari, Mauro Martin, Miya Ozaki, Francesca Parrini, Milvio Sodi, Enzo Verdelli.