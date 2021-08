“Te la sei cercata”: uno spettacolo per fermare la violenza sulle donne

Lunedì 30 agosto alle ore 21.15 presso l’Anfiteatro Spada di Brisighella va in scena “Te la sei cercata”, uno spettacolo teatrale nato dalla collaborazione tra la “Compagnia Teatrale di Smama” ed “SOS Donna”.

Sul palco, nel pieno rispetto delle normative sanitarie, Gianna Benericetti, Michelle Menni, Anna Viglietto, Ilaria Morini, Barbara Giannotti, Matteo Dapporto, Michele Gaudenzi, Marco Menni, Federico Ravaioli, Enrico Palli (voce live), Angelo Marchetti (chitarra elettrica), Mattia Bertoni e Alex Domeniconi (tecnici audio-luci). Gli attori, coordinati alla regia da Marco Menni e Barbara Giannotti, metteranno in scena storie di violenza e luoghi comuni per dire no alla violenza sulle donne. Lo spettacolo, già proposto a giugno, è stato apprezzato per il suo approccio diretto e coraggioso nell'affrontare un argomento come quello della violenza sulle donne.

Ingresso gratuito; posti limitati. Prenotazione presso Pro Loco di Brisighella (via Naldi 2) dal lunedì al venerdì 9-13, giovedì, venerdì e sabato 15.30-17.30 o al numero 0546 81166. Per l’accesso all’evento è richiesto il Green Pass.