Teatro Angelo Masini, tocca alla musica di Sergio Cammariere

Per l’inaugurazione della XII edizione di ERF&TeatroMasiniMusica la stagione concertistica organizzata da Emilia Romagna Festival e Comune di Faenza, martedì 7 novembre, ore 21.00, arriva sul palco del Teatro Angelo Masini di Faenza uno degli artisti più originali, talentuosi e sensibili del nostro tempo, Sergio Cammariere con il suo “Piano Solo special guest Giovanna Famulari”. Special guest della serata, Giovanna Famulari al violoncello, artista geniale e poliedrica che accompagnerà alcune delle composizioni di Cammariere.

Il Piano Solo dell’artista calabrese che arriva a coronamento della sua trentennale carriera, “Per tutte quelle persone che dopo avermi sentito suonare in concerto hanno scritto in questi anni chiedendomi un concerto solo piano”, nasce dall’intimità tra Cammariere e il suo strumento e riflessioni in musica che colgono l’essenza delle sue composizioni perché spoglie: solo Sergio, solo pianoforte, solo voce, “solo” note e armonia. Canzoni, capaci di creare un ponte tra le arti, dove musica, cinema, teatro e letteratura si incontrano e si intrecciano felicemente. Ogni brano esplora orizzonti musicali che vanno dal minimalismo sperimentale al blues, dalla forma canzone al jazz. Il suo pianismo ricercato ci trasporta in un mondo caleidoscopico, accogliente e profondo.

Sergio Cammariere è pianista jazz e compositore dalla brillante carriera giunta da poco al trentennale e sempre contraddistinta da profondità e raffinatezza. Dagli inizi come compositore di colonne sonore cinematografiche (sua grande passione) negli anni ‘90, e la Targa Tenco 2002 come Migliore Opera Prima per Dalla pace del mare lontano, (suo primo album scritto con la collaborazione di Roberto Kunstler), Cammariere ha partecipato a due edizioni del Festival di Sanremo. La prima avviene nel 2003 con la canzone Tutto quello che un uomo, che propone al grande pubblico sonorità della migliore tradizione jazz rielaborate in chiave originalissima, e che gli vale il terzo posto, il Premio della Critica, il Premio Migliore Composizione Musicale oltre a due Dischi di Platino – ma questi sono solo i primi di numerosi premi e riconoscimenti (tra cui il Premio De André, e il Premio L’isola che non c’era). Per il suo secondo album collabora con artisti come Pasquale Panella e Samuele Bersani. Porta in giro i suoi dischi con concerti in Italia e in Europa. La seconda partecipazione a Sanremo è nel 2008 con L’amore non si spiega, un brano in stile bossa nova in duetto con la cantante brasiliana Gal Costa. La canzone è inclusa nel quarto album di Cammariere (Cantautore piccolino), omaggio a Sergio Bardotti e Bruno Lauzi, e vincitore del Disco d’oro. Sergio Cammariere collabora con rinomati musicisti italiani e internazionali come Fabrizio Bosso Olen Cesari, Luca Bulgarelli, Jimmy Villotti, Sanjay Kansa Banik, Javier Girotto e molti altri. Con Lucio Dalla e (Olen Cesari al violino) incide il brano “Anima e Core”. Continua a firmare colonne sonore per film e documentari, che gli valgono numerosi riconoscimenti a festival e concorsi nazionali. Nel 2009 il suo brano La vita a New Orleans fa da apertura al film d’animazione Disney, La principessa e il ranocchio. Nel 2016 duetta con Gino Paoli nei brani Cyrano e Con te o senza te. Vincitore del Premio Musica News alla carriera, ha all’attivo venti album, i primi cinque dei quali vengono ripubblicati in una raccolta speciale nel 2017. La musica di Cammariere ha molte anime, dal jazz alla musica popolare dei balcani, dalla samba alla musica world e progressive, non senza un’attenzione per i repertori più classici. Nel 2018 è nuovamente sul palco dell’Ariston di Sanremo, ospite di Nina Zilli nella serata dei duetti. Nell’estate 2023 è in tour per il suo ultimo album Una sola giornata.

Giovanna Famulari è violoncellista, pianista, cantante, arrangiatrice e produttrice artistica e musicale, nonché artista poliedrica e raffinata. Il suo repertorio attraversa i generi, e va dalla musica classica al jazz e al pop. Collabora da molti anni con la cantante Tosca (di cui è stata spesso arrangiatrice e produttrice musicale). Vanta collaborazioni con artisti di assoluto rilievo nell’ambito della musica leggera come Ron, Mogol (per cui ha curato gli archi nel CD “New Era”) Luca Barbarossa, Niccolò Fabi, Francesco Renga e Mario Biondi. Ha inciso per Teho Teardo, e ha suonato con il celebre cantautore statunitense James Taylor. Si è occupata di teatro, partecipando a diverse produzioni con artisti di successo come Nicola Piovani, Lina Wertmuller, Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Massimo Popolizio e tanti altri. È stata primo violoncellista per l’orchestra della Rai in diverse produzioni e ha vinto la Targa Tenco come parte del progetto di Fabio Cinti “La voce del padrone – un adattamento gentile”, rivisitazione dell’illustre album di Franco Battiato.

MUSICA A 1 EURO

Parte integrante della stagione invernale di Faenzaè il progetto Educational “Musica a 1 Euro” a coronamento della stagione ERF&TeatroMasiniMusica 2023/24, progetto a cui Emilia Romagna Festival tiene molto e che tanta partecipazione ha avuto nelle passate stagioni. Rimarrà immutata per tutti i ragazzi delle scuole faentine fino a 19 anni la possibilità di accedere a tutti gli spettacoli con un biglietto dal costo simbolico di 1 euro.

La proposta prevede inoltre incontri – concerto e prove aperte in cui i protagonisti dei concerti serali incontrano, parlano, spiegano e interagiscono con i ragazzi. Gli incontri si arricchiranno della presenza di relatori con competenze musicali e didattiche, che stimoleranno gli studenti ad ascoltare, toccare, e vivere la musica, facilitando anche l’interazione con gli artisti.

La dodicesima edizione di ERF&TeatroMasiniMusica è realizzata da Emilia Romagna Festival e dal Comune di Faenza in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica “G. Sarti” di Faenza, Accademia Perduta/Romagna Teatri, MIC Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Turkish Airlines, ConAMI, Sfera CLAI, BCC Ravennate, forlivese e imolese, AutoSICA

INFO BIGLIETTI & ABBONAMENTI

https://www.emiliaromagnafestival.it/info-abbonamenti-biglietti-erfteatromasinimusica/