Bambini a teatro con "Le avventure di Signor Bastoncino"

Domenica 17 marzo alle 16, per la rassegna "Favole", al Teatro Masini di Faenza è di scena "Le avventure di Signor Bastoncino", uno spettacolo della compagnia Pandemonium Teatro interpretato da Walter Marconi. Lo spettacolo s’ispira molto liberamente al libro per l’infanzia "Bastoncino" di Julia Donaldson con le illustrazioni di Axel Scheffler e vuole provare a raccontare ai più piccoli quanto sia importante prendere coscienza della propria identità, unica e insostituibile.

Un semplice rametto può diventare mille cose. Il veliero in mezzo al mare. La spada di un cavaliere. Ma Signor Bastoncino è un rametto molto speciale, è una creatura stramba rispetto a tutto ciò che vive nel bosco. È un pezzo di ramo con gambe, braccia, occhi, naso e bocca. È metà albero e metà bambino. Inoltre ha una passione tutta particolare per il canto. Vive in cima a un grande albero e svettando dalla sua chioma, riesce a sentire anche il suono dei pianeti più lontani.

Costo dei biglietti 5 euro (adulti e bambini); gratuità per bambini da 0 a 3 anni. La vendita dei biglietti sarà effettuata il pomeriggio di spettacolo a partire dalle ore 15 presso la biglietteria del Teatro Masini. Prevendite on line su www.vivaticket.com. Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio. Informazioni al numero 0546.21306 e su www.accademiaperduta.it.