Ultimi spettacoli per i "Burattini alla Riscossa" di Massimiliano Venturi

Con un ultimo doppio appuntamento ravvicinato si chiude l'edizione 2023 del festival diffuso Burattini alla Riscossa. Al centro di lettura “La Ramona” di S. Pietro in Trento, sabato 7 ottobre, Massimiliano Venturi porta lo spettacolo "Il Mazapégul innamorato", mentre domenica 8 ottobre lo stesso Venturi sarà ospite di Savarna, dove presenterà "Sganapino medico per forza". Tutti gli spettacoli di Burattini alla Riscossa sono a ingresso gratuito e adatti a tutti a partire dai 3 anni di età. Burattini alla Riscossa (inteso come festival diffuso, includendo quindi tutte le rassegne e non solo quella ravennate in senso stretto) ha proposto quest'estate 65 spettacoli, presentati da 25 compagnie in 34 località differenti, tra la province di Ravenna e Ferrara, cui hanno assistito oltre 18.000 spettatori.

"Il doppio appuntamento tra San Pietro in Trento e Savarna – dice il direttore artistico della rassegna, Massimiliano Venturi – vede concludersi nel secondo weekeend di ottobre la diciassettesima edizione di Burattini alla Riscossa. Sin dai primi di giugno il festival diffuso ha percorso in lungo e in largo le province di Ravenna e Ferrara, con decine di appuntamenti presentati da un ricco ventaglio di compagnie, selezionate tra il meglio della produzione nazionale di teatro di figura, comico e di strada. Il grande interesse ed entusiasmo del pubblico ha permesso anche quest'anno di superare le 18.000 presenze, vedendo centinaia di spettatori partecipare a ogni spettacolo, sia nelle località turistiche che in quelle più periferiche e decentrate, dove in un'ottica di destagionalizzazione le gesta di burattini, marionette e artisti di strada continuano ad animare piazze, parchi e giardini ben oltre il periodo centrale dell'estate. La crescente attenzione e sostegno da parte dei partner pubblici e privati (non ultimi Regione Emilia Romagna e Ministero della Cultura), ci ha permesso in questi anni di reinventare la formula del Festival, che si conferma così un contenitore dinamico in grado di rinnovarsi ed espandersi, presentando ogni anno conferme e novità che il pubblico non manca di cogliere e apprezzare con grande coinvolgimento".

Il programma

Sabato 7 ottobre – ore 16.30 al Centro di lettura “La Ramona” – S. Pietro in Trento: "Il Mazapégul innamorato". Fagiolino, Sganapino e gli altri eroi della tradizione si troveranno alle prese con il personaggio misterioso che anima le leggende popolari romagnole: il Mazapegul. Un lavoro dinamico e coinvolgente, pensato per il pubblico di tutte le età, a partire da una drammaturgia originale ispirata da repertori e suggestioni letterarie e popolari, calate nel contesto ambientale e territoriale locale.

Domenica 8 ottobre – ore 16.30in Piazza Italia – Savarna: "Sganapino medico per forza". L’ingenuo Sganapino è il protagonista di una nuova avventura, che lo vedrà destreggiarsi suo malgrado con una tanto sconosciuta quanto misteriosa professione, quella di medico. Un susseguirsi di buffe situazioni e divertenti accadimenti, in compagnia dei tanti personaggi della tradizione, animati da uno spirito intraprendente e impavido. Con le immancabili bastonate e le dinamiche tipiche della commedia dell’arte, lo spettacolo è basato su di una messinscena dinamica e coinvolgente, in grado di divertire, coinvolgere e appassionare il pubblico di tutte le età.