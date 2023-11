Teatro Goldoni, due giorni con "Zio Vanja" a Bagnacavallo

Indirizzo non disponibile

Dopo il debutto, nell’estate del 2023, al Festival dei Due Mondi di Spoleto giunge al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre alle ore 21, ZIO VANJA nella rilettura registica di Leonardo Lidi, seconda tappa, dopo Il Gabbiano, del suo progetto dedicato ad Anton ?echov. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria in co-produzione con il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, è interpretato da un numeroso e importante cast: Giordano Agrusta, Maurizio Cardillo, Ilaria Falini, Angela Malfitano, Francesca Mazza, Mario Pirrello, Tino Rossi, Giuliana Vigogna e Massimiliano Speziani, quest’ultimo “di casa” a Bagnacavallo per le tante iniziative culturali curate insieme a Renata M. Molinari per La Bottega dello Sguardo di cui è vicepresidente.

INCONTRO CON GLI ARTISTI al RIDOTTO: gli interpreti dello spettacolo incontreranno il pubblico al Ridotto del Teatro Goldoni, giovedì 14 dicembre alle ore 18. L’ingresso all’Incontro, condotto e moderato dal poeta e scrittore Paolo Gambi, è gratuito. Dopo le rappresentazioni a Bagnacavallo, lo spettacolo replicherà al Teatro Diego Fabbri di Forlì venerdì 15 e sabato 16 dicembre alle ore 21 e domenica 17 dicembre alle ore 16.

Biglietti: da 18 a 28 euro. Diritto di prevendita: 1 euro.

Prevendite: da martedì 12 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Goldoni.

Prenotazioni telefoniche (0545 64330): nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13.

Biglietti online: Vivaticket

Info: 0545 64330 e www.accademiaperduta.it

Mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre 2023 ore 21

Teatro Stabile dell’Umbria

in co-produzione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e Spoleto Festival dei Due Mondi

ANGELA MALFITANO FRANCESCA MAZZA

MASSIMILIANO SPEZIANI

Zio Vanja

di Anton ?echov - regia Leonardo Lidi

con Giordano Agrusta, Maurizio Cardillo, Ilaria Falini, Mario Pirrello,

Tino Rossi, Giuliana Vigogna

scene e luci Nicolas Bovey - costumi Aurora Damanti - suono Franco Visioli