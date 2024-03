Lanciare messaggi di pace con l'arte: a Faenza un'azione di teatro in piazza contro ogni guerra

"Siamo per la pace e contro la guerra, e vogliamo, attraverso un’azione teatrale, testimoniare l’impegno per dire no alle armi e alla violenza". Alberto Grilli, direttore del Teatro Due Mondi, introduce Azione contro tutte le guerre, che sabato 9 marzo alle ore 18 il laboratorio di teatro partecipato Senza Confini presenterà in Piazza del Popolo a Faenza, in collaborazione con Overall Rete Multiculturale Faenza.

A seguire, alle ore 18.45, negli spazi di Faventia Sales in via San Giovanni Bosco 1 a Faenza, sono in programma la presentazione del libro e l’inaugurazione della mostra fotografica "Dear Palestine", alla presenza dell’autrice Roberta Micagli in dialogo con un rappresentante Overall, con Davide Agresti Assessore al Welfare, Europa e Smart City e con il giornalista italo-palestinese Milad Basir. La mostra sarà visitabile fino al 20 marzo.

Sabato 9 marzo alla Casa del Teatro in via Oberdan 7a a Faenza dalle 15 alle 17 ci saranno le prove per preparare Azione contro tutte le guerre, chi lo desidera può partecipare liberamente e gratuitamente. Poi insieme si andrà in Piazza del Popolo per l’Azione, che inizierà alle ore 18. Info: 0546 622999, info@teatroduemondi.it, https://teatroduemondi.it/.