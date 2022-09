Teatro Socjale Piangipane: finale per il “Together Green Music Contest”

E’ giunto all’atto finale il primo “Together Green Music Contest - Diamo voce all'ambiente”, organizzato dall’associazione Together Tozzi Green di Ravenna per valorizzare la musica come strumento di comunicazione ambientale, in collaborazione con l’associazione Mousiké. La serata conclusiva, con l’esibizione di tutti i concorrenti, è in programma sabato 17 settembre alle 20.45, al Teatro Socjale di Piangipane. L’ingresso è libero.

Lanciato a livello social da alcuni mesi, il Contest ha visto l’adesione di otto fra cantanti e gruppi, che propongono brani inediti o cover, tutti attinenti al tema della sostenibilità. Questi gli otto artisti in gara, provenienti da varie parti d’Italia: Alice Mariotti; Moonglow; John in the Dark; Makwa; Veronica Di Nocera; Filippo Mazzotti; Thomas; Jeb. I video delle canzoni dei partecipanti sono stati postati nella pagina instagram del Contest, e fino a fine agosto hanno raccolto i voti del pubblico. A questi si aggiungeranno i voti del pubblico in sala e quelli della giuria, per arrivare al verdetto finale: al termine della serata verrà infatti assegnato il premio al vincitore, che avrà a disposizione una sala di registrazione per registrare gratuitamente un brano.

Oltre alle esibizioni degli artisti in gara, la serata sarà allietata dalla Mousikè d.o.c. Band (Valentina Cortesi, voce; Enrico Ronzani, piano; Giovanni Sandrini, chitarra; Massimo Sutera, Basso; Mattia Mingarini, batteria). L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Ravenna. Sarà presente l’assessore Igor Gallonetto.

ToGether - Associazione Tozzi Green Odv, è la giovane associazione che opera in partnership con Tozzi Green, società impegnata in Italia e nel mondo sul fronte della diffusione delle energie rinnovabili.