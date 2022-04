Torna “Bell’Italia” e piazza del Popolo si trasforma in un grande salone del gusto

Giovedì 7 Aprile “Bell’Italia” colleziona la sua settima tappa a Ravenna: un percorso sensoriale iniziato nel 2016, alla scoperta dei sapori dei prodotti tipici provenienti da tutte le regioni d’Italia, che non si è interrotto nemmeno durante la pandemia. Da giovedì 7 a domenica 10 aprile tutti gli appassionati potranno intraprendere un viaggio alla scoperta della cultura enogastronomica, delle tradizioni culinarie e alimentari di ogni città italiana. Piazza del Popolo si trasformerà, dalle ore 9:00 alle ore 20:00, in un “unico, grande salone del gusto”, con il pubblico protagonista di questo viaggio alla scoperta della straordinaria ricchezza che custodisce la produzione agro alimentare italiana. La filosofia dell’evento è, come ogni anno, quella di unire la qualità dei prodotti con la tradizione culinaria delle nostre terre e le novità del mercato; un’occasione per degustare e acquistare prodotti alimentari di qualità.