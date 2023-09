Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre torna la Festa del Volontariato di Cervia, alla Casa del Volontariato in via Villafranca, 8/b. “Cervia e il suo ecosistema - Mare, pineta, salina, solidarietà” è il titolo della rassegna, organizzata con passione dal Coordinamento del Volontariato con l’obiettivo di puntare i riflettori sull'importanza dell'ecosistema di Cervia e coinvolgere la comunità in attività di solidarietà.

Durante l'evento, saranno presentate tematiche affascinanti, laboratori e musica coinvolgente, che forniranno informazioni preziose per comprendere, apprezzare e preservare l'ecosistema unico di Cervia. Oltre alle iniziative in programma, saranno presenti numerosi stand che mettono in mostra le attività e le esperienze delle associazioni locali impegnate nella cura dei beni comuni, nella tutela del patrimonio ambientale e nell'ampliamento dei servizi di prossimità.

Sarà inoltre l’occasione di visitare la Casa del Volontariato di Cervia, dove trovare punti di orientamento al volontariato che forniranno informazioni dettagliate sul coinvolgimento nel mondo della solidarietà. Sarà anche organizzato un mercatino usato dei libri Book Crossing, offrendo la possibilità di dare nuova vita ai libri e promuovere la sostenibilità ambientale.

Durante l'evento, si ascolteranno testimonianze di operatori addetti alla Salina, all’ambiente, alla protezione dell’ambiente, alla biodiversità che permetteranno di conoscere la storia millenaria, oltre al microclima unico che la salina e la pineta creano. Molto spazio sarà lasciato ai giovani delle scuole e del territorio per confrontarsi sul pianeta che volgiamo nel futuro. Ci saranno anche attività di laboratorio per i più piccoli, per terminare domenica pomeriggio con la Festa per Tutti, comprese le famiglie. L’ingresso è libero a tutte le iniziative.