Tornano nel fine settimana i concerti del "Mama's club"

Dopo la pausa di Natale tornano al circolo Arci "Scintilla" di via S.Mama 75, a Ravenna, gli spettacoli organizzati dal "Mama's club". Venerdì 12 gennaio, alle 21.30, va in scena "Se io fossi Gaber", un percorso tra monologhi e canzoni dello storico cantautore. La voce di Serena Bandoli, accompagnata da Fabrizio Tarroni alla chitarra, guida il racconto mettendo in evidenza quanto e come il pensiero di Gaber sia ancora sottile, sagace e attuale nell'epoca che stiamo vivendo, rivelando con ironia tutte le sue tragiche e comiche contraddizioni. Sul palco due grandi amici che collaborano artisticamente da oltre trent'anni.

Sabato 13 gennaio, sempre alle ore 21.30, il concerto dei Tona Libre, con brani tratti dalla musica popolare del centro della Francia e della Bretagna. Il gruppo nasce dall'incontro tra Walter Rizzo, liutaio e suonatore di ghironda, cornamuse e bombarda e Oliviero Cecconi, talentuoso fisarmonicista proveniente dal folk italiano. Con Sara Pierleoni, voce e basso elettrico e Giuseppe Grassi, a chitarra e pianoforte, si arriva all'attuale formazione. La passione per la musica da ballo del centro Francia e della Bretagna accomuna il gruppo e l’intento è quello di riproporla in modo rispettoso della tradizione, ma con stile contemporaneo e grande energia.

Per info: www.mamasclub.it.