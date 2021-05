Tornano i banchetti dei volontari Telethon per la Festa della mamma

Con il mese di maggio torna la campagna di primavera di Fondazione Telethon, “Io per lei, al fianco di tutte le mamme che credono nella ricerca”. In occasione della prossima festa della mamma, che ricorre il 9 maggio, i volontari saranno con i loro banchetti in diversi luoghi del centro di Lugo con i cuori di biscotto Telethon. I banchetti saranno da giovedì 6 a sabato 8 maggio presso il centro commerciale Il Globo di Lugo e dal primo maggio presso la giostrina di piazza Baracca. Sarà così possibile regalare un pensiero alla mamma sostenendo allo stesso tempo la solidarietà e i progetti di Telethon.