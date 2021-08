Tutta la magia del mondo Disney con le "Dreaming melodies" della Corelli

Venerdì 13 agosto, alle 21, l'arena del Museo Classis a Classe dò appuntamento a tutti con la magia del mondo Disney con Dreaming melodies: Musiche dal magico mondo Disney. Un viaggio nella fantasia e nelle immagini dei grandi classici Disney attraverso i 13 elementi de “l’Ensemble Tempo Primo”.

Le voci di Cecilia Ottaviani, Daniela Peroni, Luca Balbi e la voce narrante di Teresa Maria Federici accompagneranno l'ensemble de La Corelli diretto dal maestro Nicola Nieddu in questo magico viaggio tra le colonne sonore dei film Disney.

Tariffe: Intero 12 euro, Amici di RavennAntica 8 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto), Classis Card 10 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto). Omaggio bambini sotto 6 anni.