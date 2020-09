Tutte le mostre della Fira di Sett Dulur

Arrivederci Fira. La sagra più importante di Russi, la rinomata Fira di Sett Dulur viene annullata nella sua veste più completa a causa del Covid, ma per l'anno 2020 cerca comunque di essere presente con un ristretto programma di mostre, eventi e incontri fino a domenica 20 settembre.

"Con sommo rammarico e con una profonda tristezza nel cuore, l'Amministrazione Comunale che mi onoro di rappresentare, pur anche quando é così difficile, ha deciso di annullare la Fira del 2020 - afferma il sindaco Valentina Palli - Resteranno le mostre sulle quali ci siamo spesi con gli artisti, le iniziative organizzate con la Pro Loco "Un Amico per Russi" e "Artoran a Ross", che riteniamo importante preservare anche per l'onore che i premiati ci fanno nel partecipare - e conclude il primo cittadino di Russi - Risaluteremo la nostra amata Fira nel 2021 e, ve lo garantisco, sarà più bella che mai. Arrivederci, Fira."

Il programma

Queste le mostre in priogramma:

Dal 5 al 27 settembre alla sala la Cassa in corso farini 64 RICICLI D’AUTORE - apertura: sabato e domenica 10-12 e 15.30-19

Dal 12 al 21 settembre in via garibaldi 138 ANNA MARIA BOGHI & ADRIANO FAVA mostra di pittura e ceramica

Dal 14 al 21 settembre alla chiesa di san Francesco in corso farini TARGHE DEVOZIONALI IN CAMMINO apertura: martedì e venerdì 10-12 sabato 17-19 domenica 10-12 e 17-19

Dal 12 al 27 settembre a puntoincomune in piazza farini WALTER REGGIANI in KINDERKAMPF apertura: sabato e domenica 10-12.30

Dal 12 al 27 settembre alla biblioteca comunale di via godo vecchia DAVIDE REVIATI espone le tavole originali di CHICKAMAUGA apertura: lunedì,mercoledìevenerdì9-12.30 martedì e giovedì 9-12.30 e 14.30-18 sabato 9-12.30 e 17-19 domenica 17-19

Dal 12 settembre/ 4 ottobre PAESAGGI all'ex chiesa in albis in piazza farini ESTINZIONI espongono ENRICO LOMBARDI E STEFANO GATTELLI museo civico via don minzoni NATURA VINCIT espone ANDREA CHIESI centro culturale via cavour 21 SPAZI SILENTI espone PAOLA BABINI apertura: martedì e venerdì 10-12 sabato e domenica 10-12 e 17-19

Dal 16 al 21 settembre alla residenza municipale in piazza farini RIVEDIAMOCI 10 anni di fotografie con voi - apertura: 16, 17, 18 e 21 settembre ore 10-12, 19-20 settembre ore 17-19

Dal 17al 21 settembre in via g. bruno 1 PICCOLA BOTTEGA DEL DISEGNO TOMMASO MARTINES apertura: 17.30-19.30 e 20.30-22.30

Inoltre domenica 20 settembre al teatro comunale di via Cavour alle ore 10 si tiene ARTORAN A ROSS, un incontro con i russiani lontani con la consegna del premio Un amico per Russi. In piazza Farini alle ore 11.30 LA BANDA CITTA’ DI RUSSI SALUTA LA FIRA. A queste iniziative si aggiunge poi il contest fotografico “Amarcord Fira”.