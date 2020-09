'Amarcord Fira': un contest fotografico virtuale sulla sagra di Russi

Il contest fotografico “Amarcord Fira” ha come obiettivo la valorizzazione e la selezione delle migliori immagini fotografiche digitali della Fira di Sett Dulur (in tutte le sue passate edizioni) e la condivisione delle stesse con il social network Instagram. Sarà l'occasione per rivivere e condividere un bel ricordo a cui si è particolarmente affezionati, un momento divertente, emozionante, unico che si è vissuto negli anni precedenti a questo. Immagini preziose che non sarà possibile scattare quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria contro il Covid19, che purtroppo non ha permesso la realizzazione della sagra nella sua completezza.

L'adesione è semplice e gratuita: basta trovare un immagine particolare o una foto significativa delle precedenti edizioni della Fira o scattarne una relativa alle iniziative (mostre, inaugurazioni, eventi in teatro) di quest’anno e postarle, o ri-postarle, con lo smartphone usando l’applicazione Instagram. Occorre inserire l’hashtag obbligatorio #amarcordfira o #firadisettdulur.