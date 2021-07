Un allenamento autogestito per celebrare l'anniversario della Strage di Bologna

Anche quest’anno la tradizionale staffetta podistica per commemorare la ricorrenza della strage del 2 agosto, non si terrà. Al suo posto, per celebrare il 41esimo anniversario della strage di Bologna, domenica 1 agosto ci sarà un allenamento autogestito nei Comuni della Bassa Romagna, intitolato "Sulle orme della staffetta del 2 agosto"; è organizzato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con Uisp, per invitare i podisti a percorrere le medesime tratte della staffetta “Insieme per non dimenticare”.

L’allenamento osserverà le seguenti tappe e orari: Voltana - Fusignano (8 - 9.15), Alfonsine - Fusignano (8.15 - 9.15), Fusignano - Lugo (9.15 - 10), Bagnacavallo - Cotignola (8.30 - 9.15), Bagnara di Romagna - Cotignola (8 - 9.15), Cotignola - Lugo (9.15 - 10), Lugo - Sant’Agata sul Santerno (10 - 10.35), Sant’Agata sul Santerno - Massa Lombarda (10.35 - 11), Massa Lombarda - San Patrizio (11 - 11-45).